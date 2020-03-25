 

В российской помощи Италии усмотрели удар по авторитету НАТО

25.03.2020, 20:48, Новости дня

Прилетевшие в Италию с гуманитарным грузом российские Ил-76 нанесли удар по авторитету НАТО в Евросоюзе, пишет польское издание Onet.

«Действия РФ ввиду блокирующих перевозки Германии и Чехии, а также ввиду отсутствия помощи, например, со стороны США, которые располагают рядом военных баз в Италии, в том числе огромной авиабазой в Авиано, наносят мощный удар по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО», – отметил автор публикации, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российская помощь Италии – важный шаг на пути к отмене антироссийских санкций.

«Вероятность того, что Италия поддержит очередное продление санкций, введенных по отношению к РФ за вторжение на Украину, практически равна нулю», – говорится в материале.

Автор отметил высокий уровень организации перевозки в сжатые сроки. Это означает, что такое мероприятие готовили несколько дней.

Напомним, РФ оказала существенную помощь Италии в борьбе с коронавирусом, за что посол Паскуале Терраччано поблагодарил ее.



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