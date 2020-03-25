Мнение: Путин, коронавирус и пустота

25.03.2020, 20:42, Разное

Посмотрел коронавирусное обращение Путина к народу. Сильно удивился. И дело даже не в том, что эмоционально выступление президента России сильно проиграло обращению Меркель к немецкому народу.

Куда больше меня удивило, что в коронавирусное обращение Путин напихал и то, что давно надо было сделать. Еще лет 10-15 назад.

Речь вот про это:

– Налог на вывод дивидендов в офшоры на уровне 15% (сейчас — 2%). Путин отметил, что это потребует корректировки договоренностей с иностранными партнерами. Если они не согласятся на новые условия, президент заявил, что Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке;

– Налог 13% для граждан, чьи вклады в банках составляют более 1 млн рублей. Путин отметил, что налог будет распространяться только на проценты с таких вложений и коснется лишь 1% вкладчиков.

Какое отношение к коронавирсу имеют эти меры? Почему их нельзя было принять раньше? Как и почему нельзя ввести прогрессивней шкалы налогообложения на доходы физических лиц?

В общем, как-то дежурно-демагогично обратился Путин к народу.

Ну хоть голосование по поправкам в Конституцию перенес и объявил выходной с 28 марта по 5 апреля. Чем, думаю, добавил людям страху перед коронавирусом. Поклонники Путина ведь как мыслят: если уж голосование перенесли и выходные объявили, значит, похоже совсем худо дело… И лучше, видимо, не будет.

Увы, не подобрали путинские спичрайтеры слов, чтобы успокоить народ и сплотить население перед угрозой заразиться коронавирусом, и проблемами в экономике после падения цен на нефть…