24 Horas – Испания обошла Китай по числу жертв коронавируса

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25.03.2020, 20:35, Новости дня

Число погибших от коронавируса в Испании за сутки выросло на 738 человек, при этом в общем в стране на данный момент зафиксировано 3434 смерти от COVID-19, передаёт Canal 24 Horas TV. Таким образом по этому печальному показателю Испания, как отмечается в материале, обогнала Китай и занимает теперь второе место, уступая лишь Италии.

Испания теперь обгоняет Китай по количеству жертв коронавируса. Сейчас в стране погибли уже 3434 человека, то есть со вчерашнего дня умерли ещё 738 человек.

Мы — вторая после Италии страна по числу жертв. Количество заражённых также выросло на 7 тысяч, их теперь более 47 600 человек. Из них почти 27 тысяч были госпитализированы.

При этом данные о количестве выздоровевших внушают некоторые надежды: из больниц выписаны уже более 5300 человек.

ФЕРНАНДО СИМОН, директор координационного центра по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Испании: С учётом динамики роста новых случаев за последние несколько дней можно сказать, что если мы сейчас и не на пике, то очень близки к нему. На самом деле не осмелюсь делать заявления о том, достигли ли мы его. Может быть, данные ближайших дней внесут изменения в расчёты. Но да, наблюдаемые нами тенденции не говорят о том, что мы движемся назад, они указывают на то, что мы приближаемся к этому пику.

Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.



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