 

Мнение: Ян подхватил гриппер

25.03.2020, 20:35, Разное

Что-то стало мне тревожно за последнее оставшееся мирового уровня соревнование в мировом спорте – турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Блестящий турнир, крайне интересные партии! ФИДЕ, международная шахматная организация (где полностью заправляют наши) – оказалась единственной из всех “с яйцами” – и не стала ничего отменять!

Там один участник, азербайджанец Раджабов, попытался турнир сорвать еще до его начала – на том основании, что в него отобрались… два китайца! Да, дело было еще в самом начале “всемирной пандемии”, все боялись именно “китайского вируса” – и вот Раджабов не придумал ничего умнее, кроме как указать на “источник заразы” в лице Ван Хао и Дин Лиженя и сказать, что он не уверен в своей безопасности, поэтому играть не будет и никому, типа, не советует.

Но и тут организаторы устояли: Раджабова выкинули, впустили в турнир шахматиста, который чуть-чуть не добрал в отборе. И – поехали! Для всех шахматистов мира ТП – это такая отдушина…

Но вот вчера чего-то заблажил наш Грищук: “турнир надо отменять”, “тут враждебная обстановка”, “почему мы одни во всем мире играем, как дураки…” Захандрил – и игра не идет, и зрителей нет, и живут все, понятно, как в тюрьме…

А сегодня – совсем уж плохое предзнаменование: у лидера, Яна Непомнящего, “простуда”, он “кашляет”. Сегодня из-за этого в одни ворота сливает свою партию. Но главное, о чем все стараются не говорить: а что за “простуда” такая у Яна? Где это он “простудился”? Наш тренер в ДЮСШ, где я занимался, любил шутить на эту тему – я, мол, знаю только две болезни, только они неприличные: гриппер и простудифилис. Как бы и у Яна не был этот самый современный “простудифилис”…

У меня дурные предчувствия: не иначе, найдут у Яна этот самый “ковид”. И тогда – всё: ТП останавливаем, всех – в жесткий карантин… Твою мать… А ведь такой хороший турнир. Единственный. Последний живой в мире.

Источник: Размышления вольного социолога



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