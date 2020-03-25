В связи с карантином в Москве выплаты получили более 1,6 млн пенсионеров

25.03.2020, 20:30, Новости дня

Более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплаты из-за соблюдения режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 млн москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты», – передает ее слова ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

При этом московские власти планируют выделить им из резервного фонда 7,6 млрд рублей на выплаты единовременной финансовой помощи: 2 тыс. рублей граждане получат после начала режима самоизоляции, еще 2 тыс. по завершении при условии отсутствия систематических нарушений режима.

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