Ученые показали, как коронавирус поражает легкие

25.03.2020, 20:30, Разное

Российские специалисты продемонстрировали процесс поражения коронавирусом легких больного человека. Фотографии были опубликованы изданием BAZA.

Исследователи предоставили снимок легких зараженного коронавирусом россиянина, на котором показан каждый этап развития недуга. «Поначалу в нескольких очагах заметен симптом матового стекла. Проще говоря, речь идёт о патологических изменениях в легочной ткани на уровне альвеол. После этого зона снижения воздушности легочной ткани постепенно расширяется. Затем человек начинает жаловаться на одышку и нехватку воздуха», – отметили врачи.

Повреждения в альвеолах приводит к накапливанию жидкости, провоцирующей нарушение кислородного обмена. На сегодняшний день зафиксировано свыше 435 тысяч случаев недуга: 112 тысяч пациентов выздоровели, почти 20 тысяч – скончались. В РФ известно о 658 случаях COVID-19.