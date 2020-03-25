Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом

25.03.2020, 20:30, Разное

По словам 55-летней исполнительницы Натальи Ветлицкой, несколько дней она перенесла тяжелый вирус. Она не исключает, что это был именно коронавирус, но соответствующий тест не сделала.

Состояние певицы резко ухудшилось: начались мышечные боли и сильный сухой кашель, температура также повысилась. Ветлицкая не исключает, что это мог быть и коронавирус. «Было ощущение нехватки тепла, из-за чего приходилось очень часто ходить в душ», – отметила знаменитость. Никаких таблеток исполнительница не принимала, так как слышала, что при подобном состоянии приём ненужных лекарств лишь тормозит иммунитет, борющийся с недугом.

Впрочем, уже через 2-3 дня состояние начало улучшаться, однако слабость и головокружение остались. В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.