Личное: Накрыла атака (паническая)

25.03.2020, 20:18, Разное

Жена известного писателя Омара Хуяма и дрессировщика кота Шантика Ксения Бородавка призналась, что ей очень страшно:

«Вчера вечером накрыла паническая атака, да такая, что справится сложно с ней».



Фото: Соцсети

Напомню, после пьянки в Куршавеле, охваченном эпидемией коронавируса, где Бородавка 8-го марта отмечала свой юбилей, публичная женщина сидит в карантине уже 12 дней.

Трудно, говорит, сидеть. Вчера не спала до утра и только разговоры с мужем — он умеет говорить, надо же! — спасают.

Ксения перестала смотреть новости, читать о коронавирусе, потому что ей страшно. Паника-паника, ага.

«Не могу сказать, что я сильный паникёр нет, но когда у тебя тотальное чувство все держать под контролем, жить зная что завтра вот так и вот так, всегда есть план, а тут плана никакого, то становится жутковато.

Только муж и ночные разговоры с подругами помогают отойти от атаки. Правда вчера все это закончилось к 4 часам ночи… я не смотрю Новости, стараюсь не читать ничего на эту тему в чатах, сейчас много любителей про Курш прислать Новости вам отдельный привет».

Плана нет. Атака есть. Про эпидемиологическую ситуацию в Курше слушать не может.

Просто прекрасно. Поведение безмозголого панголина какое-то.

То есть, Бородавке не было страшно напиваться в очаге эпидемии да и вообще лететь туда. Не боялась и рисковать людьми в Шереметьево по прилёту. Таксистом, доставщиком продуктов, соседями.

На всех Ксении срать. Зато теперь у неё — паническая атака. Бедная девочка!

Нет, я совершенно искренне сочувствую психическому состоянии Ксюши. Реально, вот счас без стёба — понимаю и жалею её. Да как без слёз и глянуть-то на неё, если она красится, позирует перед зеркалом с сумочкой, а выйти не может.

И ладно бы в санатории каком была! Так нет ведь — из окна такие виды на многоэтажки, что за две недели реально дерябнешься:



Фото: Соцсети

Однако, давайте рассуждать здраво? Кто виноват, что Бородавка оказалась в изоляции и, как следствие, получила паническую атаку?

Ответ, как мне кажется, очевиден.

Но хуже всего тут, что люди, контактировавшие с Ксюшей, тоже читают новости. Тоже боятся — за себя и своих близких. Наверняка и они паникуют! Они-то в чём вообще виноваты — в том, что дрессировщик кота с семьёй им в магазине попался?!

Не любим мы друг друга. Не бережём. Плюём на общество — лишь бы было нам хорошо!

И вот когда уже заплевав всех вокруг мы сами оказываемся в ситуации паники, вот тут мы себя ой как жалеем!

Ксения Бородина с семьёй совершенно наплевала на окружающих. Да и не они одни, если честно. Подавляющее большинство людей, заразившиеся инфекцией, от которой пока нет даже адекватной схемы лечения, получили её там, куда сами полетели-поехали.

Оставшиеся же заражённые — это те, кто контактировал с этими путешественниками.

Не знаю, мне правда жаль Бородину, которая в панике не спит до утра. Но мне также жалко и людей, которые вообще ни в чём не виноваты, в отличие от Ксении, а точно так же сидят и паникуют теперь.

К чему это я? Когда мы начнём думать не только о своих свинских интересах, но и об окружающих? Начнём ли когда вообще? Как считаете, может быть нынешняя эпидемия станет тем спусковым крючком, чтобы мы, хотя бы, перестали ходить с соплями в метро и на работу?

Или я зря надеюсь на это?