Украина: режим Чрезвычайной ситуации – на всей территории

25.03.2020, 19:17, Новости дня

КИЕВ – Правительство Украины ввело режим Чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года. Такое решение было принято 25 марта на заседании Кабинета министров, сообщает правительственный портал органов исполнительной власти республики.

«Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в тринадцати областях и городе Киеве», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он заявил, что режим Чрезвычайной ситуации не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы.

Председатель правительства Украины подчеркнул, что исполнительная власть в «борьбе с распространением коронавирусной инфекции действует по определенному плану».

Отмечается, что правительство республики «работает в данном вопросе с международными партнерами; вчера был проведен первый телемост с китайскими врачами, которые поделились своим опытом».

Власть сдерживает пандемию

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков называет правильными действия власти, направленные на упреждение распространения коронавируса в стране.

«Необходимо было продлить карантин и вести по всей стране режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) – это не Чрезвычайное положение (ЧП). Люди очень часто путают эти два понятия. Никакого ущемления прав и свобод не будет, правительство и власть создадут общий Координационный штаб, чтобы бороться с вирусом, будут принимать карантинные меры. По состоянию на 25 марта этого должно хватить для сдерживания распространения вируса», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что на данном временном этапе вводить режим ЧП не стоит несмотря на то, что «четыре летальных исхода – уже неприятные цифры при 113 заболевших коронавирусом».

«Динамика распространения говорит о том, что власть принимает правильные действия, чтобы эта инфекция не распространилась. Все говорит о том, что у нас не катастрофическая ситуация. На этом этапе власть уже увеличивает социальную защиту граждан по субсидиям и пенсиям, в здравоохранении, при этом людей, у которых есть подозрения на коронавирус, будут либо в принудительном порядке госпитализировать или отправлять под домашний карантин с полицией или Нацгвардией», – говорит Сергей Быков.

Он также отмечает, что украинцы должны с пониманием отнестись к действиям власти в период культовых и религиозных мероприятий, которые для христиан восточного и западного обрядов начнутся в апреле.

Без паники: один режим отменяет другой

Введение режима Чрезвычайной ситуации по всей Украине снимает вопрос применения другого режима – Чрезвычайного положения, считает совладелец аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

«Вопросы, связанные с узурпацией власти и диктатурой тоже временно сняты. При этом нынешнее правительство решает вопросы «двойной проблематики»: о «наследстве», доставшемся от предыдущего Кабинета министров, которое за полгода много полезного не сделало. И потому правительству Шмыгалю приходится решать две проблемы – что делать с экономикой и как противостоять вызовам вместе с эпидемией коронавируса. При этом нужно отметить, что я не вижу реальных физических возможностей для обеспечения качественного ухода за заболевшими», – говорит Юрий Гаврилечко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он не исключает, что отсутствие «физических возможностей для того, чтобы обеспечить адекватное лечение и уход за заболевшими», вынудило правительство идти на превентивные меры – ввести режим Чрезвычайной ситуации до 24 апреля 2020.

«На повестке дня для правительства было два варианта – или проводить обсервацию приезжающих из-за границы украинцев, обеспечивать изоляцию тех, кто контактировал с зараженными, или постараться для всех ввести меры по минимальному взаимодействию друг с другом, уменьшить количество социальных контактов», – считает эксперт.

Юрий Гаврилечко считает, что нынешние действия власти по сдерживанию распространения COVID-19 могут привести к падению экономики на восемь-десять процентов по сравнению с прошлым годом.

Проект «Пасха дома»

Украинская власть готовит проект «Пасха дома». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями областных администраций.

«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», – сказал глава украинского государства 25 марта.

Владимир Зеленский отметил понимание руководителей церквей о том, что «богослужение можно проводить он-лайн, в виде видеоконференции».

«Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим», – отметил президент Владимир Зеленский.

УНИАН-Lite сообщает, что христиане восточного обряда отмечают праздник Пасхи 19 апреля, христиане западного обряда – 12 апреля.

Amnesty International о правах человека во время сдерживания пандемии

Amnesty International призывает правительства всех стран сделать все возможное, чтобы меры по сдерживанию COVID-19 строго соответствовали нормам и стандартам международного права в области прав человека.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International Украина 25 марта, текстом которого располагает Русская служба «Голоса Америки».

«В этот критический момент важно, чтобы правительства всех стран, а также правительство Украины, отнеслись максимально серьезно к защите прав человека», –отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Особое внимание, по мнению Amnesty International, следует уделять «потребностям наиболее уязвимых категорий людей и лиц, которым угрожает повышенная опасность».

«Для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, ограничения важно вводить. Однако, власть должна помнить, что права человека – это не роскошь, от которой можно отказаться на время кризиса, а критическая составляющая жизни. Так, внедряя меры по противодействию распространению COVID-19, власть должна помнить о том, что эти меры должны быть пропорциональными, недискриминационными и обоснованными», –считает Оксана Покальчук.

Противостояние распространению COVID-19, по ее мнению, это проблема не «отдельных стран, это вызов для всего мира».

Президент Зеленский – украинцам: оставайтесь дома

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 23 марта назвал главные задания для украинской власти: минимизировать распространение вируса в стране и обеспечить украинцев всем необходимым.

«Я думаю, вы понимаете, что нам досталась в наследство далеко неидеальная медицина. Но она держится, имея самое ценное. Это – люди. Это наши украинские медики. Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления. Будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома», – сказал Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном на странице офиса президента в Фейсбуке.