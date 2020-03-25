Манижа: “Когда ты таджичка, глупо сравнивать себя с Николь Кидман”

25.03.2020, 20:16, Разное

Манижа не понаслышке знает, что такое сексизм. Девушке из Таджикистана удалось покорить столичный шоу-бизнес и стать знаменитой певицей. Причем она добилась успеха сама благодаря Инстаграму. Никто в нее не вкладывал денег. Поэтому теперь она пишет песни и снимает клипы, призывающие бороться с домашним насилием, активно защищает права женщин и участвует в феминистических акциях. Об этом мы с ней и поговорили.

Два года назад в интервью HELLO! ты сказала, что многие используют американскую кальку в разговоре с российскими женщинами, но это неправильный подход. В чем разница? Ты говорила, что хочешь найти свой. Удалось ли тебе это сделать? И если да, то каков он?

Ты имеешь в виду, что мы стремимся к тому бодипозитиву, который транслирует американское общество? Дело в том, что, с одной стороны, все люди похожи, мы все едины, все национальности, все страны – едины, но, конечно, по своей культуре, ментальности – мы разные. И я могу точно сказать, что еще нахожусь в процессе поиска бодипозитива в России (смеется). Потому что у американского общества иная ментальность, они как бы сперва очень быстро открываются, а потом оказываются очень закрыты. У нас все наоборот. Поэтому наша первая реакция на бодипозитив: “О, Боже, что это такое? Я не хочу эту жируху в сети”, – мне такое писали очень часто и пишут до сих пор. Но вот уже три года работаю над собой и стремлюсь поддержать как можно большее количество женщин, в том числе и себя, и ситуация меняется прямо на моих глазах. Я могу точно сказать, что сегодня, в 2020 году, стало гораздо больше женщин, которые стали смелее и начали любить себя сильнее.

На мой взгляд, за последние пять лет ситуация с женским вопросом изменилась в лучшую сторону. Назови российских феминисток, за которыми ты следишь, кого уважаешь?

Ты знаешь, больше всего на свете я не люблю ярлыки. Я не люблю делить людей на феминисток и не на феминисток. К примеру, Чулпан Хаматова – феминистка или нет?

Ну если она называет себя феминисткой…

Если говорить про женщин, которые меня вдохновляют в нашей стране, то это, определенно, Чулпан Хаматова, женщина, которая делает столько всего для женского сообщества; и Дина Корзун – они вместе держат фронт. Но зачем им называть себя как-то? Чтобы их определенным образом воспринимали? Мы должны проявлять себя поступками и действиями, чтобы нас потом само общество могло как-то именовать. Сам себя человек именовать не должен.

Но есть же действительно активистки, которые занимаются этой проблемой?

Вот, если ты говоришь про активисток, это другой разговор. Среди них есть масса классных девушек: Никсель-Пиксель молодец – мне очень импонирует то, что она делает. Мы недавно ездили на Кавказ, в Чечню, и там познакомились с Ириной Арапетян: у нее нет социальных сетей, она не носит майку с кричащим слоганом “Феминистка-активистка”, но уже двадцать лет помогает вытащить женщин из кризисных ситуаций, полуживых женщин возвращает к жизни и юридически защищает их и детей на Кавказе. Манижа любит экспериментировать с образами

8 марта в Москве прошел митинг по защите прав женщин. Вот, как ты считаешь, почему женщинам именно в данный день так важно защищать эту позицию? Почему это приравнивается к 8 марта, и почему они этого не делают постоянно?

Я тоже считаю, что было бы круто делать это постоянно, но, наверное, 8 марта – это своеобразное празднование не только наших прекрасных черт – красоты и нежности, но также и наших сильных сторон – решительности и мудрости. Да, есть женщины президенты, бизнес-леди. Но при этом ни одна страна в мире еще не добилась равенства. Вне зависимости от того, насколько активны женщины в той или иной стране, равенства нет еще нигде. Нас спрашивают: “Зачем вы выходите на митинги? Зачем вы постоянно пишете в своих соцсетях об этом равенстве?” Дело в том, что, во-первых, его нет на самом деле до сих пор. А, во-вторых, нет до сих пор понимания, что на самом деле значит “равенство”. И мне кажется, что такие мероприятия — это, в первую очередь, диалог с самими женщинами. В своей работе я столкнулась с тем, что далеко не все женщины готовы к диалогу, и большинство из них отрицает активизм, но в действительности это вопрос реализма по отношению к жизни. Это также вопрос самооценки: чтобы понимать, что такое равенство и как жить без зависимостей, с собственным личным доходом, нужно быть очень уверенной в себе женщиной. И эту уверенность нельзя перекидывать на социум, который должен воспитать это в тебе, ты сама должна над этим поработать и постараться стать увереннее в себе. Ты должна нести ответственность за себя и образовываться каждый день.

Хорошо. Ты выпустила клип на песню “Мама”, который посвящен борьбе с домашним насилием. Недавно в мире кино произошел скандал. Российские кинокритики выступили против фильма “Дау.Наташа”. Ты смотрела его?

Нет.

По мнению российских кинокритиков фильм одержит сцены несимулированного психологического и физического насилия с непрофессиональной актрисой. Где грань между искусством и реальностью? Поскольку ты выступаешь в том же поле – играть в насилие это означает пропагандировать его?

Ты знаешь, что однажды Youtube забанил меня за то, что я пытаюсь помочь женщинам с домашним насилием? Это происходит потому, что они считают, что само слово “насилие” может покалечить людей. Я не согласна с этим. Мы сейчас мыслим как боты. Это то же самое, как было в “Однажды в Голливуде”: когда хиппи пошли на жестокое убийство актрисы за то, что якобы она пропагандирует убийство в своей игре на сцене. И кто в итоге более жесток в этой ситуации?

Ты не согласна с этим?

Не согласна. Я считаю, что искусство должно образовывать нас, и мне очень жаль, что в искусстве так мало крутых работ, отражающих действительность и особенно отражающих тему домашнего насилия.

Что ты думаешь о деле сестер Хачатурян?

Я считаю, что происходящее сейчас — это огромный шаг для нашей страны, потому что еще полгода назад я искренне переживала и плакала, не могла поверить в эту несправедливость. Мне не верилось, что их хотят посадить так надолго, и никто не думает о том, что их жизнь уже сломана. И какой ни был бы приговор – они навсегда останется с этой травмой, она будет всегда с ними, и наша задача как общества – научиться с такими людьми говорить и не выделять их за черту, наоборот, их социализировать, и всегда помнить, что такое возможно. И чтобы такое не случилось еще раз, мы должны стать внимательнее и к нам самим, и к окружающим. Должны сопереживать. В XIX веке “сочувствие” еще воспринималось не как сегодняшнее “Мы тебе сочувствуем”, а как общее чувство, “мы со-чувствуем, со-участвуем”. К сожалению, такой общей чувственности среди людей сейчас очень мало, и хочется, чтобы ее было больше.

А как ты думаешь, почему наше государство так не хочет принимать этот закон о домашнем насилии? Почему так? И что с этим делать?

Сколько же времени я билась об стены в попытках найти ответ, почему ситуация складывается именно так и почему ничего не меняется. Сейчас я поняла, что я очень много сил тратила на эти переживания, и решила, что я эти силы я лучше буду вкладывать в свои проекты и просто в общение с женщинами: кататься по Кавказу, по СНГ, просто с ними встречаться и показывать, как без закона и защиты государства можно встать на ноги и продолжать жить.

Недавно Валерия объявила о решении создать партию “Сильные женщины”, которая бы выступала за права женщин и борьбу с домашним насилием. Что ты об этом думаешь? Ты бы туда вступила?

Я считаю, что любые слова нужно проверять на деле. И я бы сначала просто понаблюдала. Возможно, она действительно искренне к этому относится, и я буду только рада, если это так. Нужно хотя бы года 2-3 посмотреть, как это будет развиваться. Активизм — это очень сложно: когда ты берешь на себя эту ответственность, то тебе нужно понимать, что любое действие привлекает дополнительное внимание и может привести к непредсказуемым последствиям. “Я недославянка и недотаджичка”, – поет в своей песне Манижа Сангин, уроженка Таджикистана, которая уже двадцать пять лет живет в Москве

Ты часто в интервью говоришь о том, что сталкиваешься с сексизмом. Расскажи о последнем подобном случае.

Я сейчас стала так бодро этот сексизм с себя стряхивать (смеется), что за последний год, если я его чувствую, то сразу резко отвечаю. Не агрессивно: я пытаюсь понять, искренне сейчас говорит собеседник, или это его самозащита? Чаще всего это связано с тем, когда мужчина видит красивую женщину, и она сразу кажется ему опасной (смеется). Все, что я делаю, также влияет и на меня. Я становлюсь смелее, и стала очень четко выстраивать границы общения. Я не становлюсь каменной женщиной, которая не может плакать, чувствовать и быть милой девчонкой в платьице и говорить: «Не хочу!». Я могу себе позволить так себя вести. Феминизм – это всегда про выбор. И если мы понимаем это, то мы несем ответственность за свой выбор. Если мы выбираем быть слабой, осознанно жить в слабой позиции, то мы должны понимать, что кто-то так же выбрал осознанно жить в сильной позиции. И когда человек делает выбор, мы не имеет право его осуждать — в этом суть феминизма.

Ты говорила, что зачастую люди не верят, что ты сама пишешь мелодии и тексты?

Да, и до сих пор не верят

Почему женщин готовы воспринимать как муз, но не как творцов?

Потому что творчество – это ремесленничество, где приходится ручками работать, вопить, таскать, умирать, не спать, и часто такой труд передавался в руки мужчин, что, в целом, понятно. Женщина должна беречь себя, вдохновлять, рожать детей – это тоже неплохо. Но если масса примеров женщин, которые до сих пор живут, будучи и музой, и ремесленником одновременно. Вот и я стараюсь жить так же.

Манижа не стесняется себя и своего тела

Недавно вышел ролик Be a Lady снятый журналом Girls.Girls.Girls при участии актрисы Синтии Никсон, в котором рассказывалось про установки, вбиваемые с детства в голову девочкам. Смотрела его?

Крутой ролик! Очень редко бывает, когда у тебя от видео мурашки по коже бегают. Я настолько люблю эту актрису, с ней связан целый этап в жизни, когда девочкой я смотрела «Секс в большом городе» и, смотря на Миранду, думала, какая же она крутая, и бац! Ты видишь ее сейчас. Она же очень сильная активист… простите, активистка. Видишь, я тоже не знаю, как правильно, и вечно боюсь, что кого-то обижу.

Как ты вообще относишься к феминитивам?

Никак не отношусь к феминитивам, для меня они просто существуют. Иногда я их использую, иногда — нет. У меня нет какого-то убеждения, что если я не буду их использовать, то мы все умрем, такого не может быть (смеется). Но когда я или кто-то другой их использует, все друг друга понимают. Возвращаясь к Be a Lady, я думаю, это тот хороший пример, когда мысль высказана практически по-мужски.

Девушки часто истязают себя бесконечными походами в фитнес-клуб, диетами, как ты думаешь, это правильно?

Нельзя сказать сходу правильно это или нет. Все зависит от того, какая у тебя мотивация: что тебя смотивировало сегодня встать и пойти в спортзал?

Где тут баланс – между “я делаю это для себя” и “делаю это, чтобы общество не осуждало”? Нашла ли ты эту грань между тем, что тебе нужно пойти, чтобы выглядеть худой и красивой, либо я просто хочу, потому что мне это нужно?

Да, конечно, эту грань на самом деле очень легко нащупать. Во-первых, ты должна осознать, с чем ты себя сравниваешь и понять, насколько это досягаемо. Вообще любой образ досягаем, но я все время говорю одну и ту же фразу уже три года, и, видимо, пока буду ее говорить, пока что-то не изменится: и сам бодипозитив травматичен, и резкое и агрессивное изменение себя тоже травматично. Они абсолютно равны друг другу, потому что ты либо отрицаешь совершенствование себя и уничтожаешь себя этим, либо отрицаешь в себе все изъяны и уничтожаешь себя в спортзале. Вот как найти эту грань? Нужно, во-первых, понимать, что сегодня – не единственный день в году, когда можно о себе позаботиться. Второе – вот представь, сидит с тобой маленький ребенок и поедает огромную коробку сладостей. Ты, наверное, подумаешь о его здоровье, в первую очередь, а не о лишнем весе. Самое главное – думать о собственном здоровье. Какой у тебя вес – известно только тебе, а твое здоровье заметно сразу же. Нужно любить свой организм — нужно медитировать, нужно обнимать себя. Это всегда очень странно звучало для меня самой. Я думала: “Господи, какие-то ненормальные эти женщины, которые вот такое пропагандируют”. Но когда я сама оказалась на пути к уничтожению, когда я поняла, что я ненавижу свое отражение в зеркале, это было самое настоящее очищение. Я просто легла и начала визуализировать, что в каждую свою складку я кладу по красивому и нежному цветочку. И я сразу почувствовала такое уютное, комфортное состояние заботы о себе и принятия своего тела. То есть ты понимаешь, что эти изъяны всегда с тобой, что они есть у каждого человека, даже, не знаю, например, Ирина Шейк. Думаешь, у нее нет изъянов? Давайте будет реалистами, пожалуйста, будем наслаждаться тем, что у нас есть и стремиться к образованному совершенству, осознанному, а не к полному перевоплощению, скажем, в Николь Кидман, когда ты таджичка Манижа. Мое любимое сравнение, я очень долгое время хотела быть Николь Кидман.

Ты часто говоришь в своем Инстаграме о правде. Как ты понимаешь, что это твоя правда, а не навязанная обществом?

Меня всегда отрицали на музыкальной сцене и отрицают по сей день. Я не могу сказать, что у меня огромная аудитория, я не могу сказать, что я ее легко получаю, я получаю ее очень тяжким трудом, потому что я не отступаю от своих ценностей. Когда ты не отступаешь от своих ценностей, ты понимаешь, чем ты жертвуешь, в этом суть и активизма, в том числе. Нельзя просто напечатать статейку или написать пост и сказать: “Все, я на этом закончил”. В реальной жизни ты всегда чем-то жертвуешь, когда ты встаешь, поднимаешься, что-то меняешь. И ты понимаешь, что за этим следует, ты можешь перестать из-за этого с кем-то общаться, от тебя могут отвернуться даже близкие. Когда я поддерживаю ЛГБТ-сообщество, мои родственники в Таджикистане далеко не позитивно на это смотрят, пол-Таджикистана думает, что я лесбиянка. Они думают, что если ты поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, то значит ты точно гей. Но это не факт. Я просто люблю людей и я обожаю ЛГБТ-сообщество и я считаю классным поддержать их на своей платформе.

А еще ты пишешь в соцсетях, что надо принимать себя такой, какая ты есть. Легко принимать себя красивую и успешную, а если все идет не так, то тогда как? Расскажи о своих недостатках, комплексах и как ты научилась их принимать?

Я очень ленивая, и у меня наступают периоды полной пустоты. Я могу сначала убиваться на работе, а потом могу просто ничего не делать месяц и прокрастинировать. Я ходила к психотерапевту, пыталась разобраться, я через силу работала. Я чувствовала, что у меня полное опустошение, особенно сильное ощущение пустоты именно от социальных сетей. Ты постоянно очень много отдаешь и не так много получаешь в ответ. В какой-то момент психотерапевт сказал мне: “Ну прокрастинируйте, что вы себе запрещаете-то. Вы понимаете, сколько сил вы тратите на эти запреты?” Я вдруг поняла, что организму иногда нужно пострадать, иногда организму надо дать волю чувству одиночества, собственной неуверенности, когда что-то не получается, это нужно пережить. Так, представь у твоего близкого человека горе, ты же не бросишь его на улице, ты будешь сидеть с ним рядом, обнимать его, поддерживать. И точно так же надо вести себя с собой.

И в какой момент ты начала нравиться себе? После совета психотерапевта?

Думаю, от общих событий в моей жизни. Когда я сменила вектор своего творчества, наконец-таки, я всегда шла к тому, чтобы социализировать свое творчество, и меня это получилось. И могу сказать, что много нервных срывов в прошлом году было от огромного количества активизма и социальных проблем в обществе, я понимала, что не могу помочь каждому, и это меня уничтожало, но потом я уже приняла позицию, что могу делать ровно столько, сколько в моих силах. Не больше и не меньше.

Ты являешься амбассадором Dove, чей главный месседж – нежность. В обществе закреплено, “нежная – значит слабая”. Как ты к этому относишься?

Мое имя Манижа переводится как “нежная”, а фамилия – Сангин – “каменная”. Каменная нежность, то, о чем мы с тобой говорили в начале интервью, это баланс между нашими прекрасными качествами и нашими сильными, независимыми и осознанными качествами. Такие проекты, как ПокажитеНас, действительно показывают нас с другой стороны, мы можем на себя посмотреть с другой стороны, это помогает сильнее поверить в себя. Я помню, в прошлом году было огромное количество фидбека, очень много женщин написали о том, как это изменило их жизнь, многие приходили на Новый Арбат и фотографировались с этим билбордом, и я тоже проезжала эти билборды, и у меня у самой были мурашки. Потому что это важно. Если глобально и высоко посмотреть на сегодняшнюю индустрию медиа, то не каждый день мы встречаем такие проекты, и не каждый день такие проекты продолжают свое существование. Очень часто это вспыхивает на максимум полгода или чаще всего максимум на неделю, а потом потухает. А компания Dove делает это уже очень много лет.