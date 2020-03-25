Заболевший коронавирусом из Луганской области контактировал с народным депутатом

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25.03.2020, 20:16, Новости дня

Житель Луганской области, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, перед этим общался с зараженным народным депутатом Украины. Об этом 25 марта сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на пресс-конференции, которую транслировали в Facebook ОГА.

“Этот человек находится в Рубежном в инфекционном отделении в закрытом боксе. Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан носителем коронавируса”, – сказал он.

Фамилию Гайдай назвать отказался

На уточняющий вопрос, не заробитчанин ли заболевший, глава ОГА ответил отрицательно.

О выявлении первого в Луганской области зараженного коронавирусной инфекцией стало известно 25 марта.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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