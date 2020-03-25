 

В Сумской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

25.03.2020, 20:16, Новости дня

В Конотопском районе Сумской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом 25 марта в Facebook проинформировал мэр Конотопа Артем Семенихин.

“Женщина 76 лет из села Казацкое Конотопского района. На данный момент находится в реанимации”, – рассказал он.

Мэр добавил, что женщина в сознании, но ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

“Женщине было сделано два теста на наличие у нее CОVID-19. Оба показали положительный результат. Взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в город Сумы”, – уточнил Семенихин.

В Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на Коронавірус. Жінка 76 років з села Козацького…

Posted by Артем Семеніхін – міський голова Конотопа on Kolmapäev, 25. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. После местные власти в ряде регионов заявили о новых случаях заражения. Максимальное количество инфицированных зарегистрировано в Киеве, Киевской и Черновицкой областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Чемпионат мира по футболу среди клубов отложен на неопределенный срок

18.02 / Второй россиянин госпитализирован с карантинного лайнера с подозрением на коронавирус

14.02 / Мишустин поручил обеспечить онкобольных лекарствами

18.02 / Анастасия Павлюченкова обыграла Бенчич на турнире в Дубаи

12.02 / ПОРА создать циркумполярную экологическую сеть

03.02 / Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

27.02 / Коронавирус может распространиться из Ирана в Ирак

20.02 / Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в Борисполь

19.02 / Российские врачи выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

20.02 / ГБР инициирует изменения в закон, чтобы наказать убийц евромайдановцев, бежавших из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска