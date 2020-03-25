Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 120 человек. Все об эпидемии COVID-19 в Украине

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про результати аналізів та ситуацію із коронавірусом у Чернівецькій області [25.03.2020]

‼️У Чернівецькій області сьогодні, 25 березня, офіційно підтверджено ще 4 випадки зараження коронавірусом.Ідеться про двох жінок та двох чоловіків. Троє з них контактували із раніше інфікованими, одна особа повернулася з Італії. Двоє недужих із Колінківців, один – із Лужан, один – із Чернівців. Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 42 особи.Географія розповсюдження виглядає так:Колінківці Хотинського району – 14 осіб;Брусниця Кіцманського району – 7 осіб;Лужани Кіцманського району – 5 осіб;Чернівці – 3 особи.Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 особи;Хотин – 1 особа;Їжівці Сторожинецького району – 1 особа;Заставна – 2 особи;Юрківці Заставнівського району – 1особа;Глибока – 1 особа;Кам’янка Глибоцького району – 1 особа;Луковиця Глибоцького району – 1 особа;Топорівці Новоселицького району – 1 особа;1 випадок – летальний, 1 особа вилікувалась.Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні проаналізував 32 зразки.✔️Робота продовольчих ринків, продаж пального, лікарських та медичних засобів, ветеринарних продуктів, кормів, насіння, пестицидів, агрохімікатів дозволена за умови дотримання санітарних норм. ✔️Послуги банківські та страхові, в тому числі обмінники валюти, медична практика, ветеринарна практика, автомобільні СТО, ремонт комп’ютерів, побутових речей, поштовий зв'язок дозволено за умови дотримання санітарних норм.

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 25. märts 2020