 

Собянин поддержал наказания за нарушение карантина по коронавирусу

25.03.2020, 20:16, Новости дня

Лишение свободы и штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил при коронавирусе необходимы по мере нарастания угрозы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это необходимо по мере нарастания угрозы. Но меры должны действовать в определенных рамках в определенной ситуации», – передает его слова ТАСС.

Он также отметил, что в Москве используется система слежения для контроля за гражданами, которые находятся на самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

«Мы получаем все данные по пересечению границ – в какой регион они поехали. Другим регионам оперативно передаем данные. Что касается Москвы, то мы начинаем сразу же работать. Мы выясняем их мобильные телефоны, адреса, фотографии для того, чтобы смотреть с помощью системы распознавания лиц, насколько они соблюдают режим», – сказал мэр.

Ранее проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесли в Госдуму. Его должны рассмотреть на пленарном заседании 31 марта.

В Совфеде одобрили введение штрафов и уголовной ответственности за нарушение карантина.



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