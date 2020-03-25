 

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

25.03.2020, 20:09, Разное

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
Также все любители могут получить игру с бонусом до 75%. Стандартная версия продается за 124 рубля, а не за 499. Доступные и разные наборы с перечнями дополнений – Endless Universe Collection Endless Legend Collection Endless Legend Starter Pack.

Студия придумала и презенты, для тех, кто уже обзавелся игрой. Собственники заполучат дополнение «Стражи», а чтобы его забрать необходимо зайти в Steam и привязать аккаунт к профилю Games2Gether, где игрокам и презентуют DLC. Суть Endless Legend – это история придуманного мира Аурига, вымирающего из-за морозного ветра, а фракции сражаются, чтобы выжить. Эта стратегия обрела хорошие отклики и набрала 82 балла на Metacritic.



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