 

Николай Бурляев о смерти Инны Макаровой: «Ушла великая актриса»

25.03.2020, 20:09, Разное

Сегодня, 25 марта, стало известно о смерти 94-летней советской и российской киноактрисы Инны Макаровой. Актёр и режиссёр Николай Бурляев говорит об уходе из жизни великой женщины и артистки, с которой он в своё время имел возможность общаться лично.
Бурляев вспоминает об умершей Инне Макаровой исключительно как о добром и абсолютно беззлобном человеке, никогда не оскорблявшем других. Актриса была прекрасным профессионалом, поэтому ей удалось покорить сердца многих зрителей воплощёнными на экране нежными, трогательными и любящими персонажами. Николай Бурляев говорит, что смерть Макаровой стала огромной потерей не только для её родственников и близких людей, но и в целом для кинематографа.

Последние дни 94-летняя актриса провела в больнице. О состоянии её здоровья практически ничего не сообщалось, однако известно, что у Макаровой была астма и наблюдались некоторые проблемы с памятью. Дату похорон, время и место проведения церемонии прощания с артисткой родные пока не озвучивают.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Дочь Любови Успенской улетела к отцу в США после громкой ссоры с матерью

02.02 / Войска США в очередной раз заблокировали движение российского военного патруля в северо-восточной Сирии

08.03 / Мнение: Идлиб. Мгновения войны и перемирия

14.02 / Разбрасывающегося деньгами Владимира Зеленского спустили с небес

18.02 / День святой мученицы Агафьи: Приметы и запреты праздника

04.03 / Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за измен мужа

14.03 / Джуд Лоу и Филиппа Коэн ждут ребенка: фотодоказательство

12.02 / Наука: Сексуальную ориентацию женщин связали с риском развития диабета. Но не напрямую

08.02 / Мнение: Кладовая для “цветов нации”

23.02 / Автоновости: Suzuki работает над новым электрическим мотоциклом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска