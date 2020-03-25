Николай Бурляев о смерти Инны Макаровой: «Ушла великая актриса»

25.03.2020, 20:09, Разное

Сегодня, 25 марта, стало известно о смерти 94-летней советской и российской киноактрисы Инны Макаровой. Актёр и режиссёр Николай Бурляев говорит об уходе из жизни великой женщины и артистки, с которой он в своё время имел возможность общаться лично.

Бурляев вспоминает об умершей Инне Макаровой исключительно как о добром и абсолютно беззлобном человеке, никогда не оскорблявшем других. Актриса была прекрасным профессионалом, поэтому ей удалось покорить сердца многих зрителей воплощёнными на экране нежными, трогательными и любящими персонажами. Николай Бурляев говорит, что смерть Макаровой стала огромной потерей не только для её родственников и близких людей, но и в целом для кинематографа.

Последние дни 94-летняя актриса провела в больнице. О состоянии её здоровья практически ничего не сообщалось, однако известно, что у Макаровой была астма и наблюдались некоторые проблемы с памятью. Дату похорон, время и место проведения церемонии прощания с артисткой родные пока не озвучивают.