 

Матвиенко оценила предложенные Путиным меры по борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 20:08, Новости дня

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что предложенные президентом Владимиром Путиным меры по борьбе с коронавирусом смягчат последствия этого явления для большей части россиян.

«Те меры, которые предложены президентом, мне кажется, очень своевременные и ожидаемые. Это точно смягчит последствия коронавируса для большинства наших граждан», – сообщила Матвиенко, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Совфед не собирается уходить на недельные каникулы, а будет работать всю неделю, чтобы обеспечить реализацию поручений главы государства.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.



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