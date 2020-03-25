 

Арестована похитившая ребенка в Йошкар-Оле женщина

25.03.2020, 20:08, Новости дня

Следственные органы по Республике Марий Эл арестовали 33-летнюю женщину, похитившую новорожденную девочку из роддома. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), сообщила пресс-служба СК.

«По версии следствия, обвиняемая похитила девочку для подтверждения факта рождения ребенка, так как ранее она сообщила мужу, что беременна», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность». Во вторник ребенка нашли, а подозреваемую в похищении задержали. Предположительно, женщина смогла попасть внутрь здания через общий подвал из соседнего корпуса. Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения ребенка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Разумков заявил, что избиратели критикуют нардепов за поведение в зале заседаний

25.03 / Мировые рынки по-прежнему охвачены волнениями по поводу коронавируса

21.02 / Московский судья получил 3,5 года колонии по делу о взятке от контр‑адмирала в отставке — «Медиазона»

08.03 / Трамп опроверг проблемы властей США в борьбе с коронавирусом

17.03 / Пандемия коронавируса – это человеческая трагедия и глобальный кризис – G7

05.03 / Иностранцы представили проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия»

07.02 / Напряженность вокруг Сирии: оценка ситуации из Вашингтона

11.03 / Новый внедорожник Haval H5 прошел сертификацию в России

12.02 / Патруль коалиции, сражающейся с ИГ, был обстрелян на северо-востоке Сирии

06.02 / АСВ в январе выплатило 3,7 млрд рублей страхового возмещения для 7,3 тыс. вкладчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска