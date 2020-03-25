В Латвии призвали в ситуации с коронавирусом равняться на «лесных братьев»

25.03.2020, 20:08, Новости дня

Спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце заявила, что жителям страны в ситуации с пандемией коронавируса нужно помнить свое прошлое и перенимать силу у латышских борцов с советской властью – «лесных братьев».

«Однако мы ясно осознаем ту силу, которая позволила высланным людям далеко от дома, в ужасных условиях выжить и пережить мрачные времена. Давайте в нынешней сложной ситуации вместе вспомним прошлое и почерпнем силу у латышского крестьянина, который хотел быть хозяином в своем дворе и не вступил в колхоз», – передает слова Мурниеце Delfi.

Она заявила, что нужно черпать силы, помня о национальных партизанах и тех людях, которые избежали ссылки и присоединились к ним. Речь идет о «лесных братьях» – националистических партизанских формированиях, которые убивали советских госслужащих, милиционеров и тех, кто вступал в колхозы.

«Давайте перенимать эту силу! Будем организованными, сплоченными, выдержим и преодолеем сегодняшнюю ситуацию, будем смело смотреть в будущее. Наша сила огромна, она закалена целыми поколениями», – сказала она.

Ее речь была приурочена к официально учрежденному в Латвии Дню памяти жертв массовых депортаций жителей Прибалтики 1949 года.

В марте российская делегация призвала международное сообщество дать оценку прославлению в некоторых странах Европы пособников нацистов и разрушению памятников погибшим в борьбе с фашизмом. В пример приводилось состоявшееся 2 марта в Вилякском крае Латвии «позорное сборище» сочувствующих «лесным братьям».