Как работает доставка еды и продуктов в России на время пандемии

25.03.2020, 20:05, Новости дня

Сервисы почувствовали рост спроса.

В условиях действия особых мер в связи с распространением вирусных инфекций, сервисы «Яндекса», осуществляющие курьерскую доставку, почувствовали рост спроса. Так в сервисе экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» наблюдается повышенный спрос, в основном на товары длительного хранения – это бакалея, гигиена, детское питание. Сервис увеличил закупку таких товаров, уже вернул их на полки, и в будущем их дефицита не ожидается. Также вырос средний чек и количество товаров в корзине. Учитывая, что решением президента России Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, спрос на услуги доставки возрастет еще сильнее.

При этом в сервисе отметили, что время доставки в связи с ажиотажем не изменилось и составляет 15 минут.

– На время действия особых мер в связи с распространением вирусных инфекций «Яндекс.Лавка» отменила эксперименты с платной доставкой, чтобы повысить доступность сервиса для всех, кто захочет остаться дома и покупать продукты онлайн, – рассказали в «Яндекс.Лавке».

Рост спроса зафиксировали и в «Яндекс.Еде». Там отметили, что в условиях, когда многие люди переходят на удаленную работу, спрос перераспределился в сторону спальных районов. При этом сервис продолжает удерживать время доставки на уровне 33 минут.

– В случае необходимости наши партнерские службы доставки могут выводить на линию больше курьеров, – рассказали в «Яндекс.Еде».

В сервисах отметили, что все доставки доставляются бесконтактно за счет того, что и в «Яндекс.Еде» и в «Яндекс.Лавке» используется только безналичный расчет. Курьеры оставляют заказы на термосумках и отходят на расстояние нескольких метров, пока клиент забирает заказ. Сервисы также рекомендовали оставлять чаевые только безналичным способом – такая функция появилась в приложении.

– Все курьеры получили рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, средства дезинфекции они могут бесплатно получить в офисах курьерских служб. На базе «Яндекс.Лавки» организован регулярный контроль температуры курьеров, – рассказали в сервисах.

В «Яндекс.Еде» также рассказали, что в последнее время вырос рост заявок на подключение к платформе со стороны ресторанов, которые рассматривают возможность работы только на доставку. Каждый день к сервису подключают в шесть раз больше ресторанов, чем обычно. Тем более многие рестораны, работающие на фудкортах, были вынуждены закрыться и сконцентрироваться на доставке продукции.

– Мы приняли решение запустить ускоренную процедуру обработки заявок от ресторанов. После предоставления всей необходимой информации ресторан сможет начать работать с доставкой за один рабочий день, стандартная процедура занимает до семи рабочих дней. На время сложной ситуации мы также дадим возможность подключаться к сервису по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана, – рассказали в «Яндекс.Еде».

В партнерских службах доставки готовы помочь и сотрудникам ресторанов с временной занятостью, устроив их курьерами. Поток кандидатов в курьерских службах уже вырос на четверть.