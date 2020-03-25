 

9-летняя россиянка вызвалась читать сказки онлайн скучающим на карантине детям

25.03.2020, 20:05, Новости дня

Ученица третьего класса оставила заявку на сайте, который создан для помощи россиянам.

Ученица третьего класса из поселка Дубна (Тульская область) Василина Воробьева прислала очень трогательное письмо на сайт всероссийской акции #МыВместе. Сайт был создан специально для того, чтобы оказывать помощь гражданам во время коронавируса. Сюда могут обратиться, как те, кто нуждается в помощи, так и те, кто готов оказать посильную поддержку. Девочка решила, что тоже должна помочь и предложила родителям читать сказки детишкам онлайн.

«Я очень выразительно читаю книги. Если ваши дети скучают на карантине, могу почитать им детские книги по WhatsApp. Буду рада даже просто с ними поговорить и развлечь», – написала юная сказочница в заявке и указала свой номер.

Школьница даже подготовила книги на выбор детворе. В основном это популярные сказки «Аленький цветочек», «Гуси-лебеди», «По щучьему велению». Однако есть и литература для детей постарше. Таким она предлагает

«В стране невыученных уроков» Лии Гераскиной и даже стихи Мусы Джалиля. К слову сказать, одно из пронзительных стихотворений этого поэта Василина прочитала на видео, ссылку на который разместила на сайте акции.

Родители Василины тоже волонтеры, и она иногда принимает участие в общественной жизни поселка вместе с ними.

Поскольку школа закрыта на карантин до 12 апреля девочка решила, что может свободное время потратить с пользой для людей.



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