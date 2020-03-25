Мнение: Доильный аппарат

25.03.2020, 20:05, Разное

Давайте разберемся с устройством доильного аппарата.

Выглядит этот аппарат вот так:

Бенефициаром доения является корона

Все надои посвящаются ей, кормлению так называемой "самооценки", а точне иллюзии собственной важности.

От хорошего кормления иллюзия значимости растет, от перебоев в питании корона вянет, зубья ее повисают как уши спаниеля.

Пока доилка работает, все ее щупальца-присосоки доят то, что нужно короне.

Все присоски доильного аппарата доят внимание, оно же одобрение, оно же восхищение.

Но каждая присоска доильного аппарата, настроена на определенные характеристики.

d – пройденная дистанция

t° – температура горения

v – скорость движения

Е – затраченная энергия

f – частота повторений

Р – мощность

t – затраченное время

Чем больше каждая характеристика, тем лучше надои.

Если по каким-то характеристикам надои проседают, другая присоска может извлечь побольше.

Например, "коротко, но горячо" или "редко, но подолгу" или "без души, но часто".

Если все характеристики ноль или близки к нулю, доильный аппарат работал вхолостую и доярка недовольно гремит пустыми ведрами.

Доильный аппарат маскируется под "темперамент" или даже "естественную потребность".

Физическая потребность доярки и правда может расти, поскольку она постоянно думает о своем доильном аппарате.

Всю ее голову занимает дойка, особенно когда надои так себе.

Она ломает голову, как бы увеличить характеристики для каждой присоски.

Может сменить место крепления? Может быть увеличить давление? Может быть постучать скалкой?

Чем больше она думает об этом, тем сильней ее потребность и вот уже ей кажется унижением, что какая-то характеристика отстает.

Она кажется себе такой бедняжкой, как голодная девочка, которой не дают бутылочку молочка.

При других условиях у той же самой доярки весь "темперамент" как рукой снимет и даже "естественная потребность" пропадет.

Это значит, что ее корона подключена к чему-то другому.

Например: "я тебе не бесплатная проститутка!" или "ты вспоминаешь обо мне только из-за секса".

Если корона подключена к конфетам и букетам, доильный аппарат может быть отключен. Даже наоборот. Мужчина тянет к ней руки, а ему по рукам – скалкой, не лезть туда, за что не заплатил.

Доильный аппарат подключается, когда корона решает, что секс ей тоже годится на корм, что секс – это тоже внимание и даже любовь.

В настоящее время очень много женских корон с удовольствием питаются сексом.

Раньше этот корм для женских корон был не очень пригоден. Что за невидаль – мужская эрекция? Вон ее сколько, у каждого проходимца.

Любая почти женщина считала оскорблением, если мужчина предлагал ей секс, а не любовь. Даже уличные девки не делали это просто так, а только за вознаграждение.

Но сейчас время изменилось. Сейчас доступных женщин стало много и мужская сексуальность стала повышаться в цене. Чем больше желающих заняться сексом с мужчиной, тем больше доильных аппаратов тянется к нему.

Если уж женщина вступила в отношения и обеспечила доступ к своему телу, она хочет, чтобы этой возможностью мужчина пользовался активно, а не так, будто ему все равно.

Ее начинает напрягать и обижать, если он “просто так лежит рядом” и особенно “отворачивается и засыпает”. Сначала женщина обижается, что он отворачивается после секса вместо того, чтобы выражать ей восторги и со слезами на глазах уговаривать ее его не бросать. А вскоре, когда он отворачивается вместо секса, она лежит и кипит, строя в своей голове жестокие планы мести.

Она не хочет быть ему кухаркой, инкубатором или другом, для ее женской сущности это унизительно. Она хочет быть вожделенным объектом его страсти.

Раньше корона женщин такое не ела. “Объект страсти” – это что-то животное, чего много в публичных домах. А теперь многие женщины – как раз как из публичных домов, им очень нравится быть объектами сексуальной страсти, но они не согласны быть обычными в этом смысле, они хотя быть лучшими, самыми привлекательными из других.

Женское тело никак не изменилось, темперамент не вырос. И не в “снятых комплексах” дело, не в пробудившейся сексуальности. На мой взгляд, женская аноргазмия сейчас куда больше распространена, раньше женщины были куда более чувственными. Сейчас большинство женщин думают во время секса о том, как заставить мужчину вложиться. Материально вложиться и сексуально, то есть вытянуть из него побольше всего, заставить его потратить энергии побольше, и тем самым доказать ее короне ее значимость.

С утра до ночи некоторые прорвы готовы заниматься сексом, потому что с каждым часом все выше и выше растет их корона.

Он смог три раза? Детка, ты супер.

Десять?? Да ты богиня, мать.

Ну а если не хочет, понятно, что это немужик. Слабак, из-за которого падает женская самооценка, как называют корону.

Возможно он даже извращенец. Сидит в своем туалете и смотрит садомазо-ролики.

Корона умеет кормить себя и положительным и отрицательным результатом, вы в курсе.

От доильного аппарата секс исчезает.

И дело не только в присосках, которые превращают мужчину в объект, из которого выкачивается энергия.

Дело еще в том, что целью секса становится не удовольствие от близости, а корм короне.

Мало того, что корона – прорва ненасытная, она еще такая противная вещь: тянет из другого энергию, чтобы возвыситься над ним же.

Кто хочет кормить чужую корону?

Кто хочет тратить себя на то, чтобы дать чужой короне побольше сожрать?

И уж тем более никто не хочет делать это под давлением. Под угрозами, под скалками и щипцами.

Чем больше давления, тем меньше желания, даже если до этого оно было большим.

Как убить в себе доярку?

Нужно осознать, что злость и обида – это недовольство короны.

Нужно проследить вот эту претензию своей короны, что ее плохо кормят, мало внимания, восхищения и почестей ей воздают.

И нужно постараться отключить корону от доильного аппарата своего. В этом случае доильный аппарат быстро станет не нужен.

Он нужен только для корма короны. Это его единственный адресат.

Пока это не осознаешь, толку не будет.

А доярки вечно думают, что у них – темперамент.

И когда доярка теряет интерес к сексу, то есть корона подключается к деньгам мужчины или к его “шагам”, она продолжает думать, что секса ей раньше хотелось из-за темперамента.

И пишет мне вот такие письма, как вчера одна:

anti_dojarka

Уважаемая Эволюция!

Вы часто пишите, что доярки всех достали. Предлагаю лайфхак для доярок:

1.купить себе вибраторы и прочие аналогичные приборы разного калибра.

2. купить возбуждающие препараты и препараты для усиления тактильной чувствительности.

3. купить массажеры для ног, шеи, и что-то типа электрорасчески.

4. запереться одной часов на 20, и все это применить.

Будут мощные ощущения и при этом не надо будет обижаться на мужчин, что мало или не так. тк самой себе можно сделать и много и долго и в тех позициях и конфигурациях, как хочется.

Так ведь удобнее.

Вот человек думает, что доярке интересно доставлять себе “мощные ощущения”. Но доярке интересно доить мужчину. Ей интересны его вложения. У неё ощущения от этого, а не от механических вибраций.

Я даже думаю, что это письмо мужик написал. Мужчины часто думают, что доярку можно насытить физически. Покупают женщинам вибраторы или какие-то массажеры. Как будто доярки не в курсе, что все это продается.

Невозможно физически насытить корону. Ей сколько ни дай, она попросит еще.

А самое главное, что из-за щипцов и доилок давать начинают все меньше и меньше, закрываются, прячутся.

И тогда голодная корона получает убедительный повод для гнева.

Сместить нужно фокус на что-то другое. На другое выражение любви. И выражать любовь самой, а не тянуть в свою сторону вложения.

Ни материальные, ни сексуальные. Никакие вложения не тянуть.

Друзья, можно постить мемы о доярках в комментарии, их никогда не бывает много.