 

Наталья Гулькина в передаче «Секрет на миллион» расскажет об отношениях с Маргаритой Суханкиной

25.03.2020, 19:58, Разное

Наталья Гулькина в передаче «Секрет на миллион» расскажет о конфликте с Маргаритой Суханкиной. Выпуск можно будет увидеть на канале НТВ 28 марта в 21.00.
Гостьей программы «Секрет на миллион» станет Наталья Гулькина. Телеведущая Лера Кудрявцева спросит у нее рассказать, почему она ушла из группы «Мираж». Также все узнают, отчего она обиделась на продюсера и какие отношения у нее с Маргаритой Суханкиной и другими участницами.

Когда к группе пришла слава, то в коллективе обострилась обстановка. Наталья Гулькина думает, что продюсер только и мечтал, чтобы увеличить прибыль, а между солистками стали возникать конфликтные ситуации. После этого певица и решила покинуть группу, считая, что деньги портят людей. Артистка смеялась в ответ на вопрос Леры Кудрявцевой о том, делил ли продюсер доход за гастроли и записи композиций с исполнительницами. Также у Натальи Гулькиной не получилось общение с Маргаритой Суханкиной, мечтавшей петь оперу.

После ухода вокалистка собрала свою группу «Звезды», которую публика прияла хорошо. Бывшая солистка «Миража» сама сочиняла композиции и записывала их, а позже решила начать сольную карьеру.



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