Эксперты назвали пять лучших безрамочных смартфонов 2020 года

25.03.2020, 19:58, Разное

Эксперты цифрового рынка назвали пять лучших безрмочных смартфонов 2020 года. В рейтинге учитывались только устройства без рамок, каплиевидных вырезов или отверстий на дисплее.

На пятом месте расположился Oppo Reno 2 с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб собственной памяти. Первые продажи этого смартфона на территории РФ стартовали осенью 2019 года и уже тогда он получил массу положительных отзывов от критиков и простых пользователей. В настоящее время его можно приобрести всего за 38 тыс. рублей Главным отличием Oppo Reno 2 можно считать необычную фронтальную камеру, выдвигающуюся в форме плавника, а также технологию гибридной стабилизации при записи видео. Прямо за ним следует Xiaomi Mi 9T Pro, занявший четвёртую строчку в рейтинге. Опередить конкурента ему удалось из-за более доступной цены в 27 тыс. рублей. Несмотря на небольшой объём оперативной памяти в 6 Гб, его более чем достаточно для демонстрации хорошей производительности за счёт мощного процессора Snapdragon 855. Эксперты называют Xiaomi Mi 9T одним из лучших флагманов корпорации.



На третьем месте неожиданно для многих оказался Asus Zenfone 6. В плане технических характеристик он ничем не отличается от предыдущего флагмана в списке, но его цена заметно выше – 40 тыс. рублей. Всё дело в более дорогом экране с IPS-матрицей и внушительном аккумуляторе, ёмкостью 5000 мАч. Это позволяет ему беспрерывно работать в течение почти 18 часов без подзарядки. Также у Asus Zenfone 6 лучшая фронтальная камера среди всех смартфонов, доступных для покупки в России. В DxOMark она получила 101 балл за фото и 93 балла за видеосъёмку. Вторая позиция в рейтинге досталась OnePlus 7T Pro. Он обладает одним из самых больших безрамочных экранов диагональю 6,67-дюймов и разрешением 3120 на 1440 точек. Благодаря Android 10 и процессору Snapdragon 855+, а также 8 Гб ОЗУ, смартфон в декабре 2019 года занял третье место в Antutu на тестах производительности. Недостатком можно назвать время автономно работы 8 часов 56 минут и довольно высокую стоимость – 48 тыс. рублей.



Неоспоримым лидером стал OnePlus 7 Pro. Это практически идентичная модель, если сравнивать со вторым в рейтинге, но есть ключевые отличия. У него такой же экран и аналогичные камеры. Также безрамочная конструкция и дактилоскопический датчик под экраном, но за счёт процессора Snapdragon 855 удалось добиться меньшего энергопотребления и время автономной работы выросло до 9 часов 20 минут. Также ощутимо снизилась и цена при практически идентичных показателях мощности. OnePlus 7 Pro можно приобрести всего за 45 тыс. рублей, но гораздо большей экономии можно добиться, если заказать его непосредственно в Китае, где модель продаётся всего за 34 тыс. рублей.