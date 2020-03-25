В США от коронавируса впервые умер несовершеннолетний

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25.03.2020, 19:58, Разное

В США несовершеннолетний пациент впервые скончался от коронавируса COVID-19. Об этом рассказали в Департаменте общественного здравоохранения Лос-Анджелеса.
По словам представителя департамента Барбары Феррер, это еще один показательный пример того, что болезнь может поразить человека любого возраста. Кроме того, стало известно о регистрации более 250 новых случаев коронавируса в штате Калифорния за последние двое суток. Умерший ребенок проживал в городе Ланкастер, штат Пенсильвания.

Что касается общей картины в стране, то США сейчас является главным эпицентром распространения коронавируса – в стране зафиксировано свыше 55,1 тысяч случаев инфицирования, 800 из которых стали смертельными, лишь 354 американцам на сегодняшний день удалось вылечиться. Всего на планете зарегистрировано свыше 420 000 случаев COVID-19, 19 тысяч людей умерло, уточняют СМИ.



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