 

В парке на юго-западе Москвы обнаружили фрагменты человеческих тел

25.03.2020, 19:58, Новости дня

Фрагменты человеческих тел находят второй день подряд в Тропаревском парке на юго-западе Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, о скольких людях идет речь. Впервые части тел были найдены 24 марта около шести часов вечера. В зоне отдыха Тропарево по адресу улица Академика Бакулева, дом 18 нашли четыре фрагмента человеческих рук, информирует телеканал «360» со ссылкой на источник. На данный момент пока нельзя сказать, принадлежат части тела одному человеку или разным людям.

В среду в этом же районе обнаружили еще несколько частей тела, о находке пока больше ничего не сообщается.

В феврале в Тропаревском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.



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