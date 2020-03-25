 

В продаже появился седан BMW 740i с пробегом 255 км

25.03.2020, 19:55, Новости дня

На известном аукционе поступил в продажу редкий экземпляр немецкого седана BMW 740i 1997 года выпуска.

Несмотря на внушительный возраст, данный автомобиль имеет общий пробег около 255 километров. Автомобиль на протяжении последних 20 лет находился в специальной капсуле с необходимой циркуляцией воздуха, что позволило достичь максимальной сохранности кузова без видимых дефектов. До настоящего времени BMW 740i ни разу не была поставлена на учет.

Кроме того, автомобиль имеет идеальное состояние, тогда как подобными преимуществами на сегодняшний день могут похвастаться лишь семь машин. Известно, что новая модель получила 4,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 286 л.с. Цена модели составила 48,4 тысяч евро.



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