Представлен смартфон с гибким экраном Royole FlexPai 2

25.03.2020, 19:55, Новости дня

Китайская компания Rouyu Technology выпустила новый гибкий смартфон, который можно складывать в два положения.

Предложенный девайс поступил под названием FlexPai 2 и имеет продвинутые технические характеристики. В частности, аппарат имеет мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 5G с современным типом оперативной памяти LPDDR5. Главным достоинством техники значится то, что механизм сгибания позволяет без последствий пользоваться смартфонов в течение 200 тысяч циклов.

В развернутом виде общая диагональ новинки составляет 7,8 дюймов, а также здесь применили отличные углы обзора, позволяющие комфортно пользоваться аппаратом без дискомфорта для глаз. Остальные достоинства смартфона пока не раскрыты.