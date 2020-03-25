 

Представлен смартфон с гибким экраном Royole FlexPai 2

25.03.2020, 19:55, Новости дня

Китайская компания Rouyu Technology выпустила новый гибкий смартфон, который можно складывать в два положения.

Предложенный девайс поступил под названием FlexPai 2 и имеет продвинутые технические характеристики. В частности, аппарат имеет мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 5G с современным типом оперативной памяти LPDDR5.  Главным достоинством техники значится то, что механизм сгибания позволяет без последствий пользоваться смартфонов в течение 200 тысяч циклов.

В развернутом виде общая диагональ новинки составляет 7,8 дюймов, а также здесь применили отличные углы обзора, позволяющие комфортно пользоваться аппаратом без дискомфорта для глаз. Остальные достоинства смартфона пока не раскрыты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Билл Клинтон объяснил причину интрижки с Моникой Левински

04.03 / Новосад не согласна с новым составом правительства и уходит в отставку – СМИ

17.02 / WP – Трамп пытается переписать историю «российского вмешательства» — с оглядкой на потомков

22.03 / Симоньян призвала задуматься о смертельных болезнях будущего

13.02 / Путин потребовал сверить «каждую букву и запятую» в поправках к Конституции

06.02 / Мишустин: предлагаемые новые штрафы для водителей непосильны для многих россиян

05.03 / Путин и Эрдоган три часа разговаривали наедине

25.03 / На Ставрополье подтвердили исключение заболевшей COVID-19 врача из числа главных инфекционистов

07.03 / За сутки в Китае от коронавирусной инфекции умерли 28 человек, за его пределами – 69

07.02 / Газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний – “Нафтогаз”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска