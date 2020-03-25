 

Лучшие функции Samsung Galaxy S20 достались старым смартфонам

25.03.2020, 19:54, Новости дня

Компания Samsung выпустила обновление, которое делает функции последнего флагманского смартфона Galaxy S20 доступными более ранним моделям. Новые возможности, в частности, откроются владельцам прошлогодних Galaxy S10, S10+ и S10e, а также Note10 и Note10+.

Одна из функций – Single Take (“Мультикадр”), которая делает снимок одного и того же момента с разных камер. За создание подборки отвечают алгоритмы машинного обучения: ИИ снимает как можно больше фото и видео за 10 секунд, а потом предлагает выбрать лучшие кадры.

До Galaxy S10 доберется улучшенный режим ночной фотосъемки (Night Mode), до S10 и Note 10 – режим ночной видеосъемки в технике гиперлапс (Night Hyperlapse), то есть с увеличенным интервалом между кадрами.

Для видео появится возможность вручную выставлять параметры ISO, выдержку и уровень экспозиции. В “профессиональном” режиме (Pro Video) также можно будет переключаться во время записи с фронтальной камеры на основную.

Старые модели наделят и другими функциями S20. В числе заявленных изменений – автоматическая группировка схожего контента в галерее, возможность обрезки изображения желаемого размера, функция “Быстрая отправка” (Quick Share) для обмена файлами с находящимися поблизости людьми. Еще один инструмент – Music Share – позволит не прерывать соединение с Bluetooth-колонкой или автомобильной аудиосистемой, чтобы к ним можно было подключить второе устройство.

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Вести.Hi-tech



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