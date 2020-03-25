Путин отменил свой визит в Петербург

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25.03.2020, 19:54, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин решил не лететь 25 марта в Санкт-Петербург.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что встреча президента с бизнесменами, запланированная на 26 марта не отменяется, но состоится в Москве. По словам Пескова в числе участников встречи будут предприниматели не только из обеих российских столиц, но и из других регионов РФ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Москве по-прежнему запланировано участие Путина в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось о том, что российский президент обратился с телеобращением к нации, в котором объявил о ряде мер по борьбе с распространением коронавируса, отметив, что главный приоритет – "жизнь и здоровье наших граждан".

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной эпидемии – пандемией. В настоящее время в разных странах мира инфицированы более 446 тысяч человек, выздоровели более 112 тысяч, умерли почти 20 тысяч.

25 марта стало известно, что в Москве скончались два пожилых пациента, 88 и 73 лет, с положительным тестом на коронавирус COVID-19. 



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