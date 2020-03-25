Поставщики базовых товаров решили работать в две смены на следующей неделе

25.03.2020, 19:53, Новости дня

На следующей нерабочей неделе поставщики базовых социальных товаров, от консервов до соли, планируют продолжать работать в две смены, обеспечивая потребителей всеми необходимыми товарами, сообщили в Ассоциации поставщиков и производителей продовольственных товаров «Руспродсоюз».

«Сегодня перед отраслью стоит важнейшая задача обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания потребителям. Для этого многие производители Руспродсоюза уже перешли на круглосуточный режим работы и, конечно, будут работать на выходной неделе в штатном режиме», – приводятся слова исполнительного директора РПС Дмитрия Вострикова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Он отметил, что РСП не прогнозирует задержек с поставками товаров.

«Для этого задействованы все ресурсы», – сказал он.

«При этом на поставщиков продуктов питания сегодня легла колоссальная нагрузка в связи с изменением курса рубля и ростом себестоимости продукции, пиковым спросом, выводом дополнительных смен и двойной оплатой труда в связи с предстоящей нерабочей неделей», – сообщил Востриков.

Он отметил, что в текущих условиях перечисленные президентом меры поддержки предприятиям пищевой промышленности «просто необходимы».

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении в связи с коронавирусом заявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. При этом работать будут медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты.