Собянин поручил закрыть кафе и рестораны в Москве
25.03.2020, 19:53, Новости дня
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время нерабочей недели в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты.
Об этом информирует РИА «Новости».
Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей.
При этом работать будут медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет