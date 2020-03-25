Собянин поручил закрыть кафе и рестораны в Москве

25.03.2020, 19:53, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время нерабочей недели в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты.

Об этом информирует РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей.

При этом работать будут медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты.