 

СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию

25.03.2020, 19:53, Новости дня

США планируют оказать давление на Саудовскую Аравию из-за ее планов по увеличению добычи нефти на саммите G20, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Лидеры G20 планируют обсудить распространение коронавируса, но власти США намерены поднять тему прекращения ценовой войны, которая неблагоприятно сказывается на американских компаниях и банках, утверждает собеседник газеты, передает ТАСС.

Саудовская Аравия также «может пострадать», если финансовые институты Запада окажутся дестабилизированы, считают в администрации США.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Эр-Рияд, чтобы цена на сырье не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса.



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