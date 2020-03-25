Госдеп выделил 2 млн долларов на продвижение своих целей в России

25.03.2020, 19:48, Новости дня

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США выделило грант на 2 млн долларов для «продвижения целей внешней политики Соединенных Штатов в РФ и в странах бывшего СССР».

Публикацию обнаружили на сайте грантов правительства США авторы блога «АнтиПропаганда».

Правительство США выделит 2 млн долларов на «поддержку исследований о странах Восточной Европы и бывшего СССР», что подразумевает продвижение национальных интересов США в других странахhttps://t.co/OBNo96bzWD pic.twitter.com/wJsccW2A4Y

— АнтиПропаганда (@antprpgnd) March 25, 2020

Одна из официальных целей программы звучит следующим образом: «Продвижение цели внешней политики США и способствование международному сотрудничеству и взаимопониманию».

Из описания гранта следует, что РФ входит в сферу интересов США. Грантополучатели будут посещать страны, в которых реализуются проекты.

«Таким образом, госдеп выделяет средства на то, чтобы в Россию приезжали их специалисты и на русском языке для русскоязычной публики проводили так называемые тренинги в целях «содействия внешней политики США и развитию международного сотрудничества». При этом все аналогичные гранты американских властей, направленные на Россию, в действительности служат для дестабилизации ситуации в стране и поддержки деструктивных сил», – отмечают авторы блога.