 

Госдеп выделил 2 млн долларов на продвижение своих целей в России

25.03.2020, 19:48, Новости дня

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США выделило грант на 2 млн долларов для «продвижения целей внешней политики Соединенных Штатов в РФ и в странах бывшего СССР».

Публикацию обнаружили на сайте грантов правительства США авторы блога «АнтиПропаганда».

Правительство США выделит 2 млн долларов на «поддержку исследований о странах Восточной Европы и бывшего СССР», что подразумевает продвижение национальных интересов США в других странахhttps://t.co/OBNo96bzWD pic.twitter.com/wJsccW2A4Y

— АнтиПропаганда (@antprpgnd) March 25, 2020

Одна из официальных целей программы звучит следующим образом: «Продвижение цели внешней политики США и способствование международному сотрудничеству и взаимопониманию».

Из описания гранта следует, что РФ входит в сферу интересов США. Грантополучатели будут посещать страны, в которых реализуются проекты.

«Таким образом, госдеп выделяет средства на то, чтобы в Россию приезжали их специалисты и на русском языке для русскоязычной публики проводили так называемые тренинги в целях «содействия внешней политики США и развитию международного сотрудничества». При этом все аналогичные гранты американских властей, направленные на Россию, в действительности служат для дестабилизации ситуации в стране и поддержки деструктивных сил», – отмечают авторы блога.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Хакасии пациент психоневрологического интерната погиб во время десятого побега

18.03 / СК начал проверку причастности латышских легионеров СС к преступлениям нацистов

20.02 / Украина помнит февраль 2014-го: расстрел Майдана и аннексия Крыма

16.02 / Выявлен прототип нового кроссовера Porsche Cayenne Coupe GT

26.02 / 7 стран, которых стоит избегать туристам, чтобы не заразиться коронавирусом

10.02 / Ученые обнаружили в Бразилии вирус с неизвестными науке генами

28.02 / Лика Стар рассказала, почему ушла со сцены

13.03 / ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

18.02 / Приветствие “Слава Україні!” в ВСУ не отменят – Минобороны

06.02 / Путин призвал устранить вузы-пустышки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска