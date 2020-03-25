 

Путин передал Росздравнадзор в подчинение Минздраву

25.03.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава, информирует пресс-служба Кремля.

«В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю: 1. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Ранее Путин в телеобращении подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего. Крое того, из-за ситуации с коронавирусом глава страны подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Турция и Азербайджан договорились приостановить транспортное сообщение

14.02 / В мире: Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках

12.03 / Госдеп дал совет американцам по поводу поездок за рубеж

10.02 / Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе

24.02 / Граждане Молдавии выступили за сближение с Россией и против вступления в НАТО

19.02 / Украина утвердила безвиз с Гренадой

06.02 / “Манчестер Юнайтед” готов продать Поля Погба

19.02 / Заявления Ирана о черных ящиках самолета МАУ – это давление, предшествующее переговорам о компенсации – юрист Козлов

07.03 / Американский корабль Dragon стартовал с мыса Канаверал

17.03 / УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска