Мнение: Национализация в Германии, саудовская нефтяная агрессия и проблемы Эстонии

25.03.2020, 19:42, Разное

1. Приятная новость для сторонников левых идей. В Германии заявили о возможности национализировать крупнейшие предприятия энергетики, чтобы гарантировать их бесперебойную работу в случае углубления кризиса и разрыва цепочек поставок из-за эпидемии коронавируса:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/germany/

Власти Германии, крупнейшей экономики Европы, задумались о национализации предприятий в случае, если проблемы с коронавирусом поставят под угрозу их существование. Об этом в интервью Spiegel рассказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Как известно, многие левые прямо-таки мечтают о масштабной катастрофе, наподобие Первой мировой войны, чтобы на фоне хаоса и тяжёлых испытаний коммунисты и социалисты получили шанс заново прийти к власти, как это было сто лет назад.

Возможно, войны не понадобится, достаточно будет просто эпидемии с высокой смертностью и длительным мерами карантина, закрытием границ и коллапсом мировой торговли.

2. Ещё к вопросу о том, кто ответственен за обвал цен на нефть и кто ведёт нефтяную войну:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/nigeria/

Россия, по оценкам экспертов, готова увеличить добычу примерно на 300 тысяч баррелей в сутки. Однако главным ударом для нефтяного рынка, приведшем к падению цены почти в два раза, стало желание Саудовской Аравии нарастить поставки сразу на три миллиона баррелей, а также предложить покупателям рекордные за десятилетия скидки.

Как видно, саудиты намерены поднять экспорт нефти на величину, в десять раз превышающую готовность России по увеличению поставок. То есть, российский вклад в обвал цен, мягко говоря, незначителен.

По той же ссылке говорится, что к ценовой войне подключаются и другие государства-нефтепроизводители (Нигерия), которым саудиты не оставили выбора.

Нам остаётся надеяться, что основным пострадавшими от этой попытки передала нефтяного рынка будут всё же американские сланцевики, которые не выдержат слишком низких цен, а также сами саудиты, если они не рассчитают своих возможностей по демпингу, проедят резервы и обвалят свой бюджет.

3. Читатель 097mcn ярко и детально ответил в комментариях на вопрос о проблемах, которые накрыли маленькую Эстонию в результате нынешнего кризиса:

https://olegmakarenko.ru/1814661.html?thread=735639941#t735639941

…Эстония живёт хорошо лишь до того момента, пока хорошо живет весь Евросоюз, который нам ещё и помогает.

Что мне при этом не нравится. Я работаю в энергетике. Она состояла из двух больших советских электростанций, работающих на горючих сланцах (не путать с американскими сланцами, которые не топливо).

Но теперь в Европе у власти экологическая «зелёная шиза», которая в дополнение к налогам на вредные выбросы (что нормально) обложила электростанции ещё и дорогущими квотами на углекислый газ, который выбрасывается при сжигании сланца (и угля тоже).

Причём за последние годы эти квоты взлетели в цене многократно по причине того, что торговлю ими отдали на откуп каким-то мутным спекулянтам.

Сама же «зелёная шиза» навязывает всем дорогущие ветряные турбины и солнечные панели. Эстония кинулась опережающими темпами их строить, хотя это дико невыгодно, так как деньги забираются у традиционных производителей и отдаются этим. Всё покрывается субсидиями непонятно с каких источников.

В итоге производить энергию на крупнейших и самых выгодных с точки зрения энергоэффективности электростанциях – невыгодно. Цена энергии на бирже ниже, чем цена квот на углерод! Блоки стоят! Самые старые уже начали разбирать на металл. Такими темпами в металл скоро пойдет всё оборудование, даже недавно модернизированное.

Но поскольку ветряков для собственного энергоснабжения не хватает, то разница покрывается за счет импорта. Из – будете смеяться – России! Потому что она за углерод не платит! А свое оборудование – стоит! И сланцедобыча – стоит! Идут сокращения!

А ещё в Эстонии из сланцев производят мазут! В последние годы построили несколько заводов!

Но производить его выгодно лишь при высоких ценах на нефть! То есть сейчас при таких ценах и это производство тоже накроется медным тазом (а то и чугунной ванной).

Ещё был российский транзит. Который теперь весь живет в Усть-Луге.

Русские туристы в последние годы помогали, мели продукты тележками, особенно у нас в приграничной Нарве. Но границу закрыли – в магазинах ПУСТО!

И что остается? ИТ-стартапы и строительство модной недвижимости для хипстеров в Таллинннне?

А ещё у нас сейчас 200+ зараженных, в СМИ массовая истерия, в магазинах кое-где пустые полки, кто может – работает удалённо из дома. Что будет дальше – не знаю. В 2008-2009 году падение ВВП в Эстонии было в несколько раз глубже, чем в России.

Получается, что европейская, «зелёная», «энергоэффективная» Эстония может пострадать от падения цен на нефть больше, чем Россия. А заражений коронавирусом там, на момент написания поста, ненамного меньше, чем у нас (369 случаев против 495 российских, и это при более чем 100-кратной разнице в размере населения).

Это, опять же, показывает, что Россия неплохо подготовлена к кризису и эпидемии по сравнению с другими странами. Эстонцам же, по-видимому, остаётся надеяться на помощь Евросоюза, у которого дела идут совсем не ахти.