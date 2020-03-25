На Алексея Навального напали при входе на радиостанцию «Эхо Москвы»
25.03.2020, 19:31, Новости дня
На главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального напали неизвестные при входе на радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом политик сообщил в своём твиттере, выложив видео последствий нападения.
По словам Навального, его обсыпали мукой и облили жидкостью, похожей на прокисшее молоко. «Наверняка ещё и с коронавирусом», – добавил политик, назвав нападавших «дегенератами и отрядами Путина». Позже он заявил, что на него напали те же самые люди, которые в апреле 2017 года облили его зелёнкой, в результате чего Навальный получил химический ожог глаза.
Алексей Навальный приехал на радиостанцию «Эхо Москвы», чтобы участвовать в эфире программы «Условно ваш», которую ведёт бывший обвиняемый по московскому делу Егор Жуков.
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Радио «Свобода»
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