 

На Алексея Навального напали при входе на радиостанцию «Эхо Москвы»

25.03.2020, 19:31, Новости дня

На главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального напали неизвестные при входе на радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом политик сообщил в своём твиттере, выложив видео последствий нападения.

По словам Навального, его обсыпали мукой и облили жидкостью, похожей на прокисшее молоко. «Наверняка ещё и с коронавирусом», – добавил политик, назвав нападавших «дегенератами и отрядами Путина». Позже он заявил, что на него напали те же самые люди, которые в апреле 2017 года облили его зелёнкой, в результате чего Навальный получил химический ожог глаза.

Алексей Навальный приехал на радиостанцию «Эхо Москвы», чтобы участвовать в эфире программы «Условно ваш», которую ведёт бывший обвиняемый по московскому делу Егор Жуков.

  • Радио «Свобода»

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