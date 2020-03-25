 

Яна Рудковская считает, что дизайнер Белла Потемкина позаимствовала её идею с защитными дизайнерскими масками

25.03.2020, 19:30, Разное

Продюсер Яна Рудковская из-за продолжающейся пандемии коронавируса стала рекламировать защитные дизайнерские маски, которые изготавливает сама. Недавно знаменитость заявила, что её идея была украдена дизайнером Беллой Потемкиной.
По мнению Рудковской, Потемкина позаимствовала не только идею, но и дизайн масок. Поэтому, продюсер намерена в скором времени запатентовать данную интеллектуальную собственность, чтобы защитить авторские права. Стоит отметить, что дизайнер действительно выпускает собственные маски из-за распространения коронавируса, и они действительно схожи с теми, которые производит Рудковская.

Тем не менее, самые внимательные подписчики продюсера отметили: дизайнера стала проводить рекламу своей продукции до Рудковской. В связи с этим, они задаются вопросом, кто именно украл данную идею.



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