Лера Кудрявцева назвала “сволочами” работающих дома во время пандемии коронавируса

25.03.2020, 19:30, Разное

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева оскорбила россиян, работающих дома во время пандемии коронавируса. Об этом знаменитость заявила в своем Instagram-аккаунте.

48-летняя ведущая пожаловалось, что она вынуждена работать, несмотря на введение карантина из-за коронавирусной инфекции. «Что, сволочи, дома сидите?» – спросила Кудрявцева у фолловеров. «А мы на работе… очень странное зрелище, конечно…» – добавила ведущая программы «Секрет на миллион».



Стоит отметить, что оскорбления Кудрявцевой в адрес граждан России, которые выполняют свои рабочие обязанности из дома, произвели негативный эффект на Instagram-подписчиков. Многие осудили телеведущую не только за жестокое выражение, но и то, что она не носит маску и спокойно общается со всей съемочной группой «Секрета на миллион».