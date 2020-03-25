 

Москалькова высказалась о домашнем аресте для осужденных по нетяжким статьям

25.03.2020, 19:30, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос перевода заключенных по нетяжким статьям под домашний арест не стоит, поскольку ФСИН принимает все необходимые меры для профилактики коронавируса.

«ФСИН сегодня предпринимает реальные меры для того, чтобы ввести усиленный медицинский надзор, чтобы не проник вирус в учреждения ФСИН: в частности, пришлось ограничить встречи с родными и близкими, сегодня такие меры приняли в ФСИН, встречи с адвокатами. Я думаю, что такие меры ради высоких целей заслуживают внимания, поэтому об изменении меры пресечения по этой причине мне неизвестно», – сообщила Москалькова, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания с заключенными в СИЗО и колониях в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.



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