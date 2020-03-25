 

Panasonic выпустит в России новый SIP-конференц-телефон

25.03.2020, 19:30, Разное

В компании Panasonic рассказали об увеличении линейки своих SIP-терминалов. Уже в скором времени на территории РФ начнутся реализации конференц-телефона под названием Panasonic KX-HDV800.
Устройство идеально подойдет для оснащения переговорных на 10-12 человек. Передача звука осуществляется в хорошем качестве даже на расстоянии более 25 квадратных метров. Если подключить два дополнительных микрофона, то площадь комфортного общения увеличится как минимум вдвое. Устройство можно подключить посредством SIP-протокола, поэтому работать может вестись и с IP-АТС Panasonic, и со сторонними производителями. Удобная панель, с помощью которой управляется гаджет, расположена на корпусе.

IP-конференц-телефон Panasonic является компактным и эргономичным, также пользователи могут воспользоваться фирменным мобильным приложением Panasonic Conference Application. Разработчики считают, что новинка будет популярной у многих компаний из различных отраслей российского бизнеса. Благодаря Panasonic KX-HDV800 можно сэкономить, а также оптимизировать коммуникацию, подытожили в компании.



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