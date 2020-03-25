Киевских таможенников подозревают в незаконном экспорте медицинских масок — прокуратура

25.03.2020, 19:25, Новости дня

Прокуратура Киеве подозревает таможенников в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

В ведомстве рассказали, что 23 марта на одном из интернет-ресурсов выложили информацию о том, что за границу поставляют две партии медицинских масок, произведенных в Украине.

“Поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии сотрудников Киевской таможни”, – утверждают в пресс-службе.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.

СТОЛИЧНА ПРОКУРАТУРА ВІДКРИЛА ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ МОЖЛИВОЇ ПРИЧЕТНОСТІ КИЇВСЬКИХ МИТНИКІВ ДО НЕЗАКОННОГО ЕКСПОРТУ… Posted by Прокуратура міста Києва on Teisipäev, 24. märts 2020

16 марта руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов говорил, что после того, как правительство приняло решение по поводу ограничения экспорта медицинских масок, они стали наиболее контрабандным товаром.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. Днем о трех новых случаях заражения проинформировал мэр Киева Виталий Кличко. Максимальное количество инфицированных зарегистрировано в Киеве (34), Киевской (22) и Черновицкой (38) областях.