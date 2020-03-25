В Нидерландах коронавирус обнаружили в сточных водах

25.03.2020, 19:25, Новости дня

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) Нидерландов обнаружил коронавирус SARS-CoV-2 в сточных водах городов Тилбург, Амстердам и Лон-оп-Занд, сообщается 25 марта на сайте организации.

Забор образцов на пробы проводился с 17 февраля. Как отмечает RIVM, генетический материал коронавируса удалось обнаружить в начале марта, вскоре после того, как в указанных городах были зарегистрированы первые случаи COVID-19.

В институте заявили, что коронавирус представляет потенциальную опасность только для сотрудников, работающих на очистных сооружениях, если они не будут пользоваться средствами индивидуальной защиты или соблюдать гигиену.

Как пишет издание AD, дополнительной угрозы для жителей Нидерландов коронавирус в сточных водах не несет – вирус погибает в результате очистки, как и другие патогены.

На сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что риск заразиться через фекалии пациента с COVID-19, “по-видимому, низок”. В организации отмечают, что такой путь распространения нехарактерен для этой эпидемии. “Но поскольку этот риск существует, это еще одна причина регулярно мыть руки после туалета”, – подчеркивают в ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них более 111 тыс. выздоровели, а 19 675 умерли.

В Нидерландах подтверждено более 5,5 тыс. случаев COVID-19, 277 человек скончались.