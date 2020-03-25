Институт молекулярной биологии НАНУ отправили в неоплачиваемый отпуск. Там делали украинские тесты на коронавирус

25.03.2020, 19:25, Новости дня

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины отправили в неоплачиваемый отпуск из-за недостатка средств. Об этом “Обозревателю” 24 марта сообщил заместитель главы института профессор, доктор биологических наук Сергей Дзядевич.

“Наши сотрудники вынужденно ушли в отпуск, чтобы хоть как-то выкрутиться из ситуации. Денег на работу нет, потому что не подписаны бумаги в правительстве. На что-то деньги уже выделили с начала года, на что-то нет. Прошлый состав Кабмина почти все подписал, но после отставки процесс оформления документов начался заново”, – заявил он.

Институт молекулярной биологии и генетики занимался изготовлением украинских экспресс-тестов на коронавирус. По словам Дзядевича, деньги на их производство поступили только 24 марта.

“Неделю назад было заявлено, что институту поручено изготовить экспресс-тесты. Мы готовы, но первый маленький транш денег поступил лишь сегодня утром. Мы уже сделали и передали в Центр общественного здоровья в Житомир 600 анализов. И мы это сделали за собственные деньги, материалы. Сейчас банально нужно покупать новые реагенты, а у нас это происходит очень медленно”, – пояснил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 438 тыс., из них почти 112 тыс. выздоровели, а 19 675 умерли.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. В течение дня сообщалось о трех новых случаях заражения в Киеве, по одному случаю также зарегистрировано в Винницкой и Черкасской областях.