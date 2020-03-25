В гостях у Шайи ЛаБафа: экскурсия по новому особняку актера в Пасадене за 5 миллионов долларов

25.03.2020, 19:23, Разное

Пандемия – не повод приостанавливать покупку недвижимости, по-видимому, решил Шайа ЛаБаф и приобрел себе жилье за, 5,5 миллионов долларов (а вернее – 5,475) в одном из самых престижных районов Пасадены, округ Лос-Анджелес. Новое место обитания актера как нельзя лучше подходит для домашней самоизоляции: площадь недвижимости превышает один квадратный километр. К тому же она находится возле библиотеки, художественого собрания и ботанических садов Хантингтона – огромной территории, существующей на базе виллы миллионера Генри Хантингтона. В такой местности можно спокойно прогуливаться среди сикаморов и вековых дубов в гордом одиночестве без страха наткнуться на кого-либо еще.

Впрочем, актеру будет чем заняться и внутри самого здания – трехэтажного особняка в средиземноморском стиле, в котором есть даже лифт. В доме есть четыре спальные комнаты (три гостевых и одна большая для хозяина) и четыре ванные комнаты (а также одна маленькая для гостей), два гаража, а на территории – фонтан и несколько просторных террас. Практически во всех комнатах высокие потолки и окна в пол, а каждая функциональная зона незаметно перетекает в другую благодаря аркам, которые в особняке зачастую заменяют двери – все направлено на то, чтобы создать ощущение воздуха и невесомости. Добавляют света особняку и кремовые стены, а еще светлая мебель к ним в тон.

Дом Шайи ЛаБафа

Дом Шайи ЛаБафа – абсолютно новое здание, что для Голливуда, в котором каждый второй особняк имеет свою связанную с кино продолжительную историю, большая редкость. Еще одна неожиданность: в новом месте обитания актера нет бассейна, непременного атрибута любой калифорнийской недвижимости голливудской звезды. Правда, помимо этого здания Шайа также владеет домом в районе Шерман-Окс – и там бассейн как раз имеется. К слову, дом в Шерман-Окс актер приобрел десять лет назад за “какой-то” 1,825 миллиона долларов. Он был построен в 1950-м году и стал первым местом, где Шайа жил после отъезда из родительского дома. Теперь ЛаБафу определенно будет с чем сравнить это жилище.

Новый дом Шайи ЛаБафа