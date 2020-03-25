Картины в карантине: Шэрон Стоун решила освоить новый навык, сидя дома

25.03.2020, 19:23, Разное

Друзья подарили на 62-летие звезде фильма “Основной инстинкт” оригинальный подарок – мольберт и краски. Как и многие другие сейчас, Шэрон Стоун находится дома на карантине. Поэтому она не оставила пылиться презент на полке, а взялась за освоение нового навыка – и нарисовала свою первую картину. На холсте актриса изобразила яркие пионы и поделилась со своими подписчиками в Instagram получившимся произведением искусства.

Только что закончила свою первую картину, чему очень рада! Если вы не знаете, чем заняться дома, пока сидите в самоизоляции, вы тоже можете начать делать что-то новое, чего никогда не делали и даже не думали, что можете подобное сделать. Эта картина положила начало освоению новой для меня сферы. Надеюсь, вы в безопасности, и с вами все хорошо!

– говорит в ролике Шэрон Стоун, которая весьма озабочена распространением коронавирусной инфекции по всему миру, поэтому и призывает всех сидеть дома. Актриса стало активно вести свой блог в соцсети, пока пребывает на карантине, и часто записывает различные видео, снимает фото и делится подробностями своей жизни.

Поклонники сразу вдохновились идеей актрисы. Среди ее фанатов оказалась и другая звезда – Наоми Кэмпбелл. “Удивительная!” – написала в комментариях топ-модель. Некоторые даже предложили выставить на аукцион картину, а вырученные средства отправить на помощь медикам, борющимся с коронавирусом. Звезде понравилась эта идея.

Другие подписчики также отметили и превосходную физическую форму, в которой находится 62-летняя звезда. И засыпали ее комплиментами: “Какая стройная!”, “Невероятно сексуальная!”, “Женщина-огонь!”. Оценили поклонники и наряд Шэрон – на видео она предстала в коротких белых шортах. О секретах красоты 62-летней звезды мы писали здесь.