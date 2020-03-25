Власти Азербайджана объявили следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

25.03.2020, 19:20, Новости дня

Кабинет министров Азербайджана 25 марта из-за коронавируса объявил следующую неделю нерабочей, сообщил оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

“Согласно постановлению правительства, для работников с пятидневной рабочей неделей 29 марта – 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей – 26-28 марта и 30 марта – 4 апреля определяются как нерабочие дни”, – сказано в сообщении штаба.

Сегодня и в России следующая неделя была объявлена нерабочей из-за коронавируса.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 93 человек, шестеро из них были выявлены в последние сутки. По данным штаба, в настоящее время в больницах находится 81 больной с COVID-19, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Одна пациентка с коронавирусом ранее умерла. На карантине в Азербайджане в настоящее время находятся 2914 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько дней назад обвинил “пятую колонну” в том, что она “хочет уничтожить Азербайджан”, используя коронавирус. “Чтобы не допустить распространения данного заболевания, заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это – национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства”, – подчеркнул тогда политик.