Кристина Асмус рассказала о съемках пикантной сцены в новом фильме «Китобой»

25.03.2020, 19:17, Разное

Актриса Кристина Асмус, которую не так давно раскритиковали некоторые поклонники за съемки в интимной сцене в фильме «Текст», пояснила о деталях своей роли в киноленте «Китобой». Как оказалось, ей доверили образ интернет-модели из секс-видеочата, о чем знаменитость пояснила подписчикам в соцсети Instagram.

На опубликованных фотографиях артистка предстала в очень горячих образах. Что касается съемок «Китобоя», то они стартовали около 3 месяцев назад. По словам Асмус, эротических сцен в фильме не будет. «Возможно, мои слова разочаруют некоторых, но на этот раз пикантных сцен не ожидается. Если честно, немного обидно!» – с сарказмом отметила жена Гарика Харламова.

Интернет-пользователи ответили ей с иронией: некоторые отметили, что уже рассмотрели все её интимные места во время просмотра «Текста», поэтому постельная сцена в новом фильме Асмус им будет менее интересна. Некоторые юзеры пошутили, что Асмус понравились подобные образы, и теперь обычные картины её интересуют мало.