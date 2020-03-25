 

В России стартовали предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310

25.03.2020, 19:17, Разное

Финский производитель электроники HMD Global, занимающийся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, объявил о старте приёма предзаказов на мобильные телефоны Nokia 1.3 и Nokia 5310. Покупателю из РФ за первую модель нужно заплатить 5 990 руб., за вторую – 3 990 руб.
Работой смартфона Nokia 1.3 управляет операционная система Android 10 Go. Устройство оснащено ламинированным дисплеем, диагональ которого – 5,7 дюйма, разрешение – 1520 на 720 точек (HD+), яркость поддерживается до 400 нит. Базой для мобильного аппарата послужил 64-битный 4-ядерный процессор Qualcomm 215. Объёмы ОЗУ и ПЗУ новинки, соответственно, 1 ГБ и 16 ГБ. В перечне спецификаций гаджета – камеры на 5 и 8 Мп, съёмная аккумуляторная батарея ёмкостью 3 000 мА·ч. Nokia 1.3 имеет ещё физическую кнопку, для того чтобы напрямую связываться с Google-ассистентом.

Смартфон является одним из первых в своей категории, в котором предустановлено приложение для съёмки Google Camera Go. В девайсе имеется приложение, посредством которого можно управлять фотокадрами и видеозаписями Google Gallery Go. В будущем новинку обновят до Android 11 Go.

Кнопочный мобильный телефон Nokia 5310 – это обновлённая версия популярного 5310 Xpress Music серии Originals, в устройство встроены MP3-плеер и FM-радио. Предусматриваются 2 фронтальных динамика большой мощности и 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Новинка оснащена цветным экраном, диагональ которого – 2,4 дюйма, а разрешение – QVGA. Имеется также слот для карт памяти microSD, их максимальный объём – 32 ГБ. Ёмкость аккумуляторной батареей составляет 1 200 мА·ч.

Что касается расцветок телефонов, Nokia 1.3 «окрашен» в бирюзовый, графитовый и золотистый оттенки, а Nokia 5310 представлен на выбор покупателей в бело-красных и чёрно-красных тонах.

Ранее сообщалось о том, что смартфон Nokia C2 получил больший, чем у предшественника, экран с разрешением HD+.



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