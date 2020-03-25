Ученым впервые удалось омолодить человеческие клетки

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25.03.2020, 19:16, Новости дня

Ученые из Стенфордского университета впервые в истории омолодили клетки человека, соответствующая работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи использовали механизм, который применяется при создании стволовых клеток. При помощи специальной РНК они вынуждали клетку производить факторы Яманаки – особые белки, играющие важную роль в формировании эмбриональных клеток, информирует РИА «Новости».

Если проводить подобные действия с обычной клеткой на протяжении двух недель, то получится индуцированная плюрипотентная стволовая клетка (ИПСК). Ученые попытались сократить это время, чтоб удалить из клетки негативные вызванные старением негативные факторы. Исследователи применяли это метод несколько дней.

Ученые выяснили, что клетки «помолодели», по многим признаком они были неотличимы от более молодых.

Так, у клеток изменилась картина экспрессии генов – наиболее вредные участки ДНК в молодости сдерживаются контролирующими системами, но с возрастом эти системы ослабевают. однако позже эти системы ослабевают. Использование факторов Яманаки позволило фактически повернуть этот процесс в обратную сторону.

Ранее ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета установили, что существуют индивидуальные «типы старения», и выделили четыре основных.



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